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Культура

Умер итальянский композитор Эннио Морриконе

Морриконе получает "Оскара" за музыку к фильму "Омерзительная восьмёрка", 2016 год

Умер итальянский композитор Эннио Морриконе. Об этом сообщило информационное агентство ANSA.

По его данным, всемирно известный композитор ушел из жизни в больнице в Риме. Он был доставлен туда несколько дней назад с переломом бедренной кости. Морриконе был 91 год.

За свою жизнь Эннио Морриконе написал музыку для более чем 500 фильмов и сериалов, среди них "За пригоршню долларов", "Хороший, плохой, злой", "Однажды на Диком Западе", "Легенда о пианисте", "Профессионал", "Джанго освобождённый".

Морриконе дважды получал премию "Оскар". В 2007 году его отметили этой наградой за выдающиеся заслуги в кинематографе, а в 2016 году – за музыку к фильму "Омерзительная восьмёрка" Квентина Тарантино.

"Оскароносцы-2016"
Photo Gallery:

"Оскароносцы-2016"

В Лос-Анджелесе прошла очередная церемония вручения премии Американской академии киноискусства "Оскар". Наша фотогалерея посвящена лауреатам в основных номинациях

Композитор также трижды становился лауреатом премии "Золотой глобус" и шесть раз – лауреатом BAFTA. Писать музыку для кинематографа и делать аранжировки Морриконе начал после 33 лет.

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