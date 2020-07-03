Торосян: У нас нет взрывоопасной ситуации, нам в какой-то мере удается сдержать распространение коронавируса

По крайней мере, у нас нет взрывной ситуации, заявил министр здравоохранения Арсен Торосян в беседе с журналистами, касаясь предпринятых правительством шагов и достигнутых результатов в борьбе с коронавирусом.

Число новых случаев инфицирования ежедневно остается в пределах нескольких сотен. За последние сутки выявлено 662 новых случая, 10 человек скончались.

«По крайней мере, в Республике Армения все граждане, страдающие коронавирусной болезнью, получают надлежащую медицинскую помощь, чего не было во многих более развитых по сравнению с нами странах, и в этом отношении усилия правительства более чем разумны и уместны и продолжают быть таковыми. Что касается цифр, которые, к сожалению, не снижаются, а регистрируются во время собраний, а не в медицинских учреждениях, это зависит не только от шагов правительства, но и от поведения всех нас. Но я могу добавить, что у нас, по крайней мере, нет взрывоопасной ситуации, по всем прогнозам, например, сейчас у нас должно было быть более 30 тысяч случаев, но у нас 27 тысяч, то есть, нам в какой-то мере все же удается сдержать распространение инфекции, и мы, похоже, находимся на прямой линии с середины июня», - сказал министр здравоохранения.

Торосян также прокомментировал инициированное оппозиционными фракциями парламента создание парламентской следственной комиссии по изучению эффективности мер, предпринятых правительством и комендатурой в борьбе с коронавирусом, Он сказал, что готов ответить на все вопросы.

Следственная комиссия уже создана, но будет ли она действовать, станет ясно в сентябре, если правящая фракция не провалит голосование по вопросу числа членов комиссии.

«Я лично готов ответить на все вопросы об упущениях, ошибках, информационной диспропорции. Скажем, в Соединенных Штатах еще не решили, носить маски или нет, в то время как уже доказано, что это влияет», - сказал министр.

На вопрос Радио Азатутюн, считает ли он, что комиссия должна быть создана, Торосян ответил: «Это желание политических сил, я, честно говоря, здесь... Моя политическая оценка состоит в том, что Армения с имеющимися у нее ресурсами и в сложившейся ситуации довольно хорошо противостояла этим глобальным вызовам».