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Пашинян поздравил Путина в связи с общероссийским голосованием по изменениям в Конституцию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встречается с президентом РФ Владимиром Путиным, Ереван, 1 октября 2019 г.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправил поздравительное послание президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, в послании российскому лидеру Никол Пашинян, в частности, отметил:

«Поздравляю Вас с успешным проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституции Российской Федерации.

Это событие, несомненно, имело принципиально важное значение для дальнейшего упрочения российской государственности. Уверен, что изменения в основном законе страны, одобренные преобладающим большинством российского общества, создают условия, способствующие дальнейшему прогрессу страны и ее социально-экономическому развитию.

Желаю Вам и братскому народу Российской Федерации мира, процветания и благополучия».

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