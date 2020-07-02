Оппозиционные фракции обратились с заявлением о создании комиссии по расследованию обстоятельств борьбы с коронавирусом

Депутаты двух оппозиционных фракций Национального собрания - «Процветающей Армении» и «Просвещенной Армении», направили председателю НС Арарату Мирзояну заявление о создании следственной комиссии НС по изучению эффективности принятых правительством и комендатурой мер по предотвращению распространения коронавируса нового типа, борьбе с этим вирусом и смягчению или устранению последствий эпидемии. Об этом в своей записи в Facebook сообщил руководитель фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян.
Он отметил, что комиссия должна также изучить эффективность и законность ограничений прав человека и основных свобод во время чрезвычайного положения.
По словам депутата, создаваемую следственную комиссию возглавит депутат фракции «Просвещенная Армения» Аркадий Хачатрян.
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