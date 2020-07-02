COVID-19: За сутки в Армении выявлено 593 новых случая коронавируса, скончались 6 человек, выздоровели 473

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 593, в общем составив 26658.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 2 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 473 и сейчас составляет 15036.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 6 человек: пять женщин и один мужчина. Самой молодой из умерших пациентов было 62 года. У всех скончавшихся были сопутствующие хронические заболевания. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 459.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 153 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (четверо за прошедшие сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 11010, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 115765 (2100 за последние сутки).