536 человек находятся в тяжелом состоянии, 117 - в крайне тяжелом - премьер-министр

536 пациентов с коронавирусом в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, 117 - в крайне тяжелом состоянии, у 1730 – пневмония, сегодня после заседания комендатуры заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«К сожалению, пока не удается решить нашу главную стратегическую задачу в контексте эпидемии коронавируса, а наша главная стратегическая задача состоит в том, чтобы научиться жить параллельно с коронавирусом», - сказал Пашинян.

Премьер-министр добавил, что статистика общей смертности за первые 5 месяцев 2020 года благоприятная. «За первые пять месяцев 2020 года у нас было меньше смертей, чем в прошлом году. К сожалению, я должен зафиксировать, что эта статистика уже изменилась, и в июне у нас было на 30 процентов больше смертей, чем в июне прошлого года», - сказал он.

Вчера 2697 граждан были оштрафованы за несоблюдение противоэпидемических правил.

«Причем, 2166 человек – за неношение маски, речь идет о пешеходах. Уровень соблюдения противоэпидемических правил в общественном транспорте резко упал, и 431 случай составления административного протокола был зафиксирован в общественном транспорте», - сказал премьер-министр.