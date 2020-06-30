Пациентка с коронавирусом выбросилась из окна больницы в Арташате, ее состояние тяжелое

55-летняя пациентка, проходящая лечение от коронавируса нового типа в медицинском центре Арташата, выбросилась из окна больницы. Ее доставили в медцентр «Сурб Григор Лусаворич» в Ереване с многочисленными переломами нижних конечностей и травмами головного мозга. Ее состояние в настоящее время тяжелое.

Пресс-секретарь министра здравоохранения Алина Никогосян других подробностей не сообщила.

«Пациентка была госпитализирована вчера, 29 июня с диагнозом коронавирусная болезнь. Было ли это попыткой самоубийства или нет, это всего лишь версии, причины должны выяснить правоохранительные органы. Пока рано говорить, следствием чего это является – попытки самоубийства или побега, то есть, есть множество версий, которые должны быть прояснены только в ходе расследования», - сказала Никогосян.

В Армении за прошедшие сутки число случаев коронавируса выросло на 415, в общем составив 25542. Вчера было проведено 1273 теста.

Скончались еще 10 человек. Скончавшимся было от 46 до 82 лет, у всех были сопутствующие хронические заболевания.

«Сопутствующие хронические заболевания – это сахарный диабет, артериальная гипертензия, ожирение и подобные заболевания, также, например, рак», - сказала Алина Никогосян.

Было зарегистрировано также 4 случая смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила по причине другого заболевания. Общее число таких случаев достигло 443.

Число выздоровевших пациентов за прошедшие сутки увеличилось на 751 и сейчас составляет 14048.

На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10904.

«Примерно 8500 человек лечатся дома, остальные – в медцентрах», - сообщила пресс-секретарь министра здравоохранения.