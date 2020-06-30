Пациентка с COVID-19 выбросилась из окна больницы в Арташате

55-летняя пациентка, проходящая лечение от коронавируса нового типа в медицинском центре Арташата, выбросилась из окна больницы. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян.

По словам Никогосян, в настоящее время пациента находится в тяжелом состоянии.

Как сообщила пресс-секретарь, пациентка была госпитализирована накануне.

«О случившемся сразу же было сообщено правоохранительным органам», - сообщила Алина Никогосян.

Пресс-секретарь министра здравоохранения также сообщила, что пациентка была доставлена в медцентр «Сурб Григор Лусаворич» в Ереване с многочисленными переломами нижних конечностей и головного мозга, там проводится необходимое обследование, пациентка находится под наблюдением врачей.