В полиции заверяют, что в последние дни осуществляют более строгий контроль, все нарушения фиксируются

В последние дни полиция стала строже к нарушителям противоэпидемических правил. Представители правоохранительных органов заверяют, что сейчас все нарушения фиксируются.

Молодой человек, который шел без маски, мягко говоря, нелегко воспринял факт привлечения к ответственности за нарушение.

Несколько дней назад, после заседания комендатуры, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в ближайшее время они пойдут на ужесточение противоэпидемических правил - до тех пор, пока не уменьшится число инфицированных, отметив, что дворы и похоронные церемонии остаются основными источниками распространения инфекции.

В беседе с Радио Азатутюн подполковник полиции Ваан Багян заверил, что на данный момент вопрос поставлен очень строго, они не будут проявлять снисходительность.

«Граждане думают, что во дворах полицейских не будет, однако когда мы несем указанную службу во дворах, большинство административных протоколов составляется во дворах», - сказал Багян.

Вчера полиция зафиксировала 1327 случаев нарушения, а число составленных к настоящему времени протоколов превышает 52 тысячи.

Никол Пашинян не исключает, что, возможно, они снова пройдут по пути жестких ограничений. А министр здравоохранения Арсен Торосян говорит, что вместо принудительных ограничений люди должны осознанно ограничивать свои контакты.

«Мы все должны ограничить не являющиеся жизненно важными контакты, перемещения, посещения, мероприятия. Мы должны как можно дольше оставаться дома. На выходные также нужно оставаться дома, не ходить в гости, не посещать вечеринки, не выезжать на пикники с родными и близкими на природе», - вчера на своей странице в Facebook написал министр.

Некоторые из граждан, отвечавших на вопросы Радио Азатутюн, заверили, что выходят из дама только на работу и в магазин, а некоторые сказали, что не могут весь день оставаться дома.