Глава Минздрава Армении: Нам нужен осознанный локдаун, а не принудительный

Для того, чтобы справиться с эпидемией коронавируса Армении нужен не принудительный локдаун, а осознанный. Об этом на своей страничке в Facebook сегодня написал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

Он призвал граждан добровольно оставаться дома, выходить из дома только в случае крайней необходимости, соблюдать социальную дистанцию, дезинфицировать руки и носить маски.

«Нам нужен осознанный локдаун, а не принудительный», - написал Торосян.

Глава Минздрава отметил, что все должны ограничить не являющиеся жизненно важными контакты, перемещения, посещения, мероприятия, встречи. Торосян подчеркнул, что на выходные также желательно не покидать свои дома, не ходить в гости, не посещать вечеринки, не выезжать на пикники с родными и близкими на природе, а также нужно прекратить групповые и даже одиночные посещения достопримечательностей. «Сейчас не время для этого», - отметил министр.

Арсен Торосян призвал перестать отмечать различные радостные события: дни рождения детей, годовщину брака и так далее, в том числе в домашних условиях.

«Необходимо максимально ограничить посещение панихид, практически перестать. Соболезнования по телефону в период эпидемии должно стать ценнее, чем при встрече», - написал он.

Министр призвал оставаться дома и вечером, не спускаться во двор, не общаться с соседями, не пить вместе кофе, не пускать детей во двор, как бы тяжело это ни давалось. «Нужно занять детей чем-то другим, чтобы они не выходили во двор», - написал Арсен Торосян, призвав граждан также прекратить ходить в кафе и рестораны, а при желании отведать еду из конкретного ресторана, заказывать еду.

«Нет другого выхода из сложившейся ситуации. Просто нет», - подчеркнул глава Минздрава Армении.