COVID-19: За сутки в Армении выявлено 736 новых случая коронавируса, скончались 6 человек, выздоровели 205

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 736, в общем составив 24645.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 28 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 205 и сейчас составляет 13116.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 6 человек. По данным Минздрава, самым молодым из умерших был 33-летний мужчина, самой старой - 87-летняя женщина, у всех были сопутствующие хронические заболевания. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 426.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 139 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (6 за последние сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10964, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 109173.