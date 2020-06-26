По мнению Альвины Гюлумян, еще никто не зафиксировал, что ее полномочия завершены

Конституционные изменения с сегодняшнего дня вступили в силу, что означает, что прекращаются полномочия ГрайраТовмасяна на посту председателя Конституционного суда (КС), а также полномочия трех членов КС - Гранта Назаряна, Феликса Тохяна и Альвины Гюлумян.

Руководитель аппарата Конституционного суда Эдгар Казарян сообщил журналистам, что со вчерашнего дня члены КС Грайр Товмасян и Аревик Петросян находятся в отпуске. То есть, они взяли отпуск до вступления в силу поправок к Конституции.

Альвина Гюлумян, которая, согласно конституционным поправкам, с сегодняшнего дня уже уволена, в беседе с журналистами заявила, что поскольку Грайр Товмасян находится в отпуске, обязанности председателя КС были возложены на нее, и она пришла на работу с этими обязанностями.

«Никто пока не зафиксировал, что мои полномочия завершены. Конституционная норма принята, но есть закон «О Конституционном суде», который регулирует деятельность Конституционного суда. В этом случае по закону мы все еще продолжаем работать. В суде, когда чьи-либо полномочия прекращались, об этом принималось так называемое протокольное решение, подтверждающее факт прекращения полномочий данного лица. Пока такого документа нет. А заявления не являются основанием ни для моего, ни для вашего увольнения», - сказала Гюлумян.

А судья Конституционного суда Ваге Григорян поздравил граждан и счел конституционные поправки историческими с точки зрения установления демократии и защиты прав человека в Армении.

«Я считаю, что это решение кризиса Конституционного суда, я определенно приветствую этот шаг Национального собрания. Это был смелый шаг по разным причинам, на мой взгляд, это был исторический шаг», - отметил Григорян.