Премьер: Конституционные изменения вступили в силу

В своем посте на Facebook вскоре после полуночи премьер-министр Армении Никол Пашинян констатировал, что принятые парламентом изменения в Конституции, касающиеся состава Конституционного суда, вступили в силу.

«Начиная с этого момента Грайр Товмасян перестает быть председателем Конституционного суда, а Феликс Тохян, Грант Назарян и Альвина Гюлумян перестают быть членами или судьями Конституционного суда», - написал Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении также сообщил, что в течение двух месяцев должны быть избраны трое новых судей КС.

«Все государственные органы Армении обязаны принять к сведению эту реальность и руководствоваться ею», - подчеркнул Никол Пашинян.