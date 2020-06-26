Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Политика

Премьер: Конституционные изменения вступили в силу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (архив)

В своем посте на Facebook вскоре после полуночи премьер-министр Армении Никол Пашинян констатировал, что принятые парламентом изменения в Конституции, касающиеся состава Конституционного суда, вступили в силу.

«Начиная с этого момента Грайр Товмасян перестает быть председателем Конституционного суда, а Феликс Тохян, Грант Назарян и Альвина Гюлумян перестают быть членами или судьями Конституционного суда», - написал Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении также сообщил, что в течение двух месяцев должны быть избраны трое новых судей КС.

«Все государственные органы Армении обязаны принять к сведению эту реальность и руководствоваться ею», - подчеркнул Никол Пашинян.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG