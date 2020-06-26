ВОЗ видит тревожную тенденцию в развитии эпидемии в Армении и 10 других странах

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) видит тревожную тенденцию в развитии эпидемии как в Армении, так и в 10 других странах Европы и бывшего Советского Союза.

Как отмечают эксперты ВОЗ, после отмены карантинных мер число случаев заболевания COVID-19 снова начало расти. Помимо Армении, ВОЗ считает тревожной эту тенденцию в Швеции, Молдове, Северной Македонии, Азербайджане, Казахстане, Албании, Боснии и Герцеговине, Кыргызстане, Украине и Косово.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сказал, что число инфицированных в 30 странах увеличилось за последние две недели.

«Если ничего не сделать, системы здравоохранения в Европе снова будут перегружены», - отметил он.

Из 2310 тестов, проведенных в Армении за последние сутки, у 759 человек было подтверждено наличие коронавируса, скончались 13 человек с сопутствующими хроническими заболеваниями, из них самым молодым был 48-летний мужчина, а самой старой - 89-летняя женщина. Накануне выздоровели 814 граждан.

На вопрос Радио Азатутюн, есть ли граждане, нуждающиеся в госпитализации, пресс-секретарь министра здравоохранения Алина Никогосян ответила, что по состоянию на 9 часов утра было 63 человека, которых в течение дня размещают в больницы, ожидающих дома больных нет.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Армении с 1 марта и до сих пор составляет 23247, случаев смерти - 410. Еще 131 человек, зараженный коронавирусом, по данным Министерства здравоохранения, умер по другим причинам. На данный момент в больницах и дома лечатся 10 557 пациентов. Количество проведенных тестов превысило 105 тысяч.

На вчерашнем заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян поинтересовался, какова картина распространения инфекции. 10-15 дней назад звучали мнения, что число инфицированных может достигать 100 тысяч. Как пояснил Арсен Торосян, если они решат за один день обследовать все население Армении, все равно реальной картины не получится, так как вирус диагностируется через несколько дней после заражения, в любом случае он надеется, что число инфицированных меньше 100 тысяч.