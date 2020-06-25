Глава Минздрава: За один день зарегистрировано «рекордное» число случаев инфицирования коронавирусом

За один день зарегистрировано «рекордное» число случаев инфицирования коронавирусом – 771 из 2336 протестированных, ситуацию на заседании правительства представил министр здравоохранения, охарактеризовав ее как напряженную, но стабильную.

«В процентном отношении число новых положительных случаев в общем числе проведенных тестов колеблется в рамках 30%, то есть, в этом смысле ситуация, похоже, не меняется», - сказал Арсен Торосян.

Скончались от коронавируса 11 человек, в том числе женщины в возрасте 44-х и 46 лет с хроническими заболеваниями. По словам министра Торосяна, на данный момент к аппарату искусственной вентиляции легких подключено 40 человек, 103 человека находятся в крайне тяжелом состоянии, 502 - в тяжелом состоянии. Арсен Торосян подчеркнул, что в медицинских учреждениях проблем с местами нет: сегодня утром 51 человек ждал госпитализации в диагностических центрах, в течение дня они будут переведены в больницы, занимающиеся лечением коронавируса, нет пика и в отделениях реанимации. «Во всех отделениях реанимации есть несколько свободных мест, но освобождение и занятие этих мест происходит очень быстро», - сказал он.

Премьер-министр поинтересовался тем, какова картина распространения инфекции. 10-15 дней назад звучали мнения, что число инфицированных может достигать 100 тысяч. Как пояснил Арсен Торосян, если они решат за один день обследовать все население Армении, все равно реальной картины не получится, так как вирус диагностируется через несколько дней после заражения, в любом случае он надеется, что число инфицированных меньше 100 тысяч.

«Инфекция сейчас повсюду, но крупных вспышек нет, - сказал министр, добавив: - Среди молодежи в рамках подтвержденных случаев темп распространения болезни не растет, чем ниже возраст, тем меньше темп распространения, но для пожилых людей все наоборот: чем выше возраст, тем быстрее темп распространения».

В Армении находятся представители Всемирной организации здравоохранения. По словам Николая Пашиняна, на встрече с ними было отмечено, что три главных противоэпидемических правила являются общими во всем мире, и единственная проблема в дисциплине. «Наши анализы показывают, что сегодня наши важнейшие первичные очаги - это дворы, здания, кварталы», - сказал он.

Начальник полиции Ваге Казарян сообщил, что только вчера в Ереване 397 человек были оштрафованы за неношение маски во дворе, в тот же день было составлено более 1700 административных протоколов. «Наша цель не в том, чтобы кого-то оштрафовать, напротив, наша цель - никого не оштрафовывать при условии, что мы все будем соблюдать противоэпидемические правила», - заметил премьер-министр.