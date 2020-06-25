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Политика

Никол Пашинян: Поправки к Конституции вступят в силу через несколько часов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает в парламенте (архив)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян напомнил на своей странице в Facebook, что спикер парламента сегодня опубликовал в официальном бюллетене поправки к Конституции.

«Они вступят в силу через несколько часов. В соответствии с этим, действующий председатель Конституционного суда будет уволен, а полномочия членов Конституционного суда Феликса Тохяна, Альвины Гюлумян и Гранта Назаряна будут прекращены в 00:01», - в своем посте написал Пашинян.

Ранее сегодня председатель Конституционного суда Грайр Товмасян, судьи Альвина Гюлумян, Феликс Тохян и Грант Назарян выступили с заявлением, в котором, по сути, не признали законность принятых парламентом Армении изменений в конституционном законе, касающихся состава Конституционного суда.

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