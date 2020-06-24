На днях состоялась встреча второго президента Армении Роберта Кочаряна и третьего президента Армении Сержа Саргсяна. Об этом сообщила руководитель офиса Сержа Саргсяна Мэри Арутюнян.

«Президенты Серж Саргсян и Роберт Кочарян встретились через два дня после того, как второй президент был освобожден в результате решения суда об изменении меры пресечения в его отношении. Серж Саргсян навестил Роберта Кочаряна», - сообщила Арутюнян на странице офиса третьего президента Армении в Facebook.

Напомним, что 18 июня Апелляционный суд принял решение об освобождении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя по делу о «1 марта» и в получении взятки в особо крупном размере, под залог в 2 млрд. драмов (около 4,2 млн. долларов). Через два дня было сообщено, что бывший президент вернулся домой.