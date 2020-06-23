Первая ракетка мира Новак Джокович сообщил о положительном тесте на COVID-19

Первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом. В заявлении теннисиста говорится, что положительный тест на COVID-19 также оказался у его жены. У детей вирус не обнаружен.

"Мы организовали турнир, когда вирус ослаб, и мы считали, что все условия для организации выполнены. К сожалению, вирус не ушёл, и это новая реальность, с которой нам предстоит справляться", – написал теннисист.

Джокович – организатор турнира Adria Tour. Он начался в середине июня. Матчи должны были пройти в пяти балканских странах, включая Сербию, но финал был отменён после того, как у двоих теннисистов выявили коронавирус.

Турниры теннисных ассоциаций ATP и WTA из-за эпидемии коронавируса приостановили в марте. Предполагается, что соревнования возобновятся не раньше августа. Старт "Роллан Гаррос" перенесён с мая на сентябрь. Уимблдонский турнир отменён впервые с 1945 года.