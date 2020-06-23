«В экономическом плане наша политика в мае дала огромный эффект» - премьер-министр

«В экономическом плане наша политика в мае дала огромный эффект», - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook, отметив, что из более 71 тысячи рабочих мест, закрытых вследствие локдауна, в мае было восстановлено более 50 тысяч.

Премьер-министр отметил, что, изучив данные, правительство пришло к выводу, что необходимо принять стратегию сосуществования с коронавирусом, «поскольку в противном случае, если мы полностью сосредоточимся на сегменте здравоохранения, у нас будет не экономический спад, а экономический коллапс».

«Я рад сообщить, что в мае, когда мы решили не продолжать политику локдауна, было восстановлено 50094 рабочих места. При этом, я говорю только об оплачиваемых работниках», - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что этот показатель еще раз убеждает, что следует сделать максимум, чтобы избежать необходимости возврата к локдауну.