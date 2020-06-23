ППА ожидает ответа «Просвещенной Армении», чтобы оспорить в КС принятые конституционные поправки

Возглавляемая Гагиком Царукяном оппозиционная парламентская фракция «Процветающая Армения» (ППА) ожидает ответа другой оппозиционной фракции - «Просвещенная Армения», чтобы оспорить в Конституционном суде (КС) принятые накануне конституционные поправки. Присоединится ли «Просвещенная Армения» к инициативе ППА, пока неясно.

«Процветающая Армения» (ППА) намерена обратиться в Конституционный суд (КС), чтобы оспорить принятый вчера Национальным собранием закон о конституционных изменениях, считая его антиконституционным. Возглавляемая Царукяном фракция насчитывает 25 депутатов, а для обращения в Конституционный суд необходимо не менее 27 подписей. Следовательно, без поддержки «Просвещенной Армении» обратиться в КС будет невозможно.

Как сообщила в беседе с Радио Азатутюн депутат фракции ППА Наира Зограбян, они уже представили «Просвещенной Армении» заявление с подписями 25 депутатов фракции ППА, после чего провели обсуждение со своими коллегами из «Просвещенной Армении» и теперь ожидают их ответа.

«На данный момент у нас есть 25 подписей фракции «Процветающая Армения», естественно, нам нужна поддержка наших коллег из «Просвещенной Армении», как минимум две подписи от наших коллег из «Просвещенной Армении», если их будет больше, конечно, будет гораздо лучше. На данный момент могу лишь сказать, что проводятся обсуждения с «Просвещенной Арменией», - отметила Зограбяна, продолжив: - Немногим ранее я и мои коллеги из «Процветающей Армении» встретились с руководителем фракции «Просвещенная Армения» Эдмоном Марукяном и с депутатом Тароном Саргсяном, в ближайшие часы обсуждения продолжатся».

На уточняющий вопрос, продолжаются ли в данный момент их обсуждения с «Просвещенной Арменией», Зограбян ответила: «В данный момент наша встреча с ними завершилась. Предполагаю, что сейчас они проводят обсуждения внутри фракции и дадут нам ответ в надлежащий срок и надлежащим образом».

А на вопрос Радио Азатутюн, присоединятся ли, на ее взгляд, их коллеги из «Просвещенной Армении» к их инициативе, депутат от ППА ответила: «Не могу сказать. Мы представили наши аргументы, они представили свою точку зрения, остальное покажет время».

Напомним, глава фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян вчера заявил, что депутаты не имеют права обращаться в Конституционный суд по вопросу соответствия проекта конституционных поправок Конституции. Марукян отправил мяч на поле президента Армена Саргсяна, подчеркнув, что у президента еще есть возможность обратиться в Конституционный суд по вопросу конституционности принятого Национальным собранием закона, ограничивающего его полномочия.

Отметим, что вчера парламент также принял во втором и окончательном чтении поправку, касающуюся полномочий президента страны. В частности, поправка дает возможность считать принятые в Национальном собрании конституционные поправки вступившими в силу без их направления на подпись президента.

Между тем, Наира Зограбян подчеркнула, что для обращения в КС они привели те обоснования, которые представили очень серьезные специалисты по конституционному праву, о том, что депутаты имеют право по вышеупомянутому вопросу обращаться в КС.

«Мы считаем, что то, что произошло вчера в парламенте, было попыткой конституционного переворота, мы считаем, что страна вошла в очень плохую стадию, страна вошла в стадию политических расправ, политических репрессий, страна вошла в стадию правовой анархии, в парламенте, пользуясь своим абсолютным большинством, делают все, что хотят», - заявила депутат фракции ППА.

В ответ на вопрос, успеют ли они сегодня обратиться в КС, Зограбян сказала: «Если наши коллеги успеют дать нам ответ, мы успеем обратиться в КС».

На вопрос не будет ли запоздалым процесс обращения в КС, если президент Армен Саркисян сегодня подпишет законодательную поправку, касающуюся его полномочий, Наира Зограбян ответила: «Я думаю, что нет, я считаю, что у нас нет президента, в Армении нет президента, я очень сожалею, что Армен Саркисян понесет политическую ответственность за свою сегодняшнюю безликую позицию».

Добавим, что глава фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян сообщил Радио Азатутюн, что в данный момент пока решение не принято, они проводят обсуждения, когда решение будет принято, они об этом сообщат.

Напомним, вчера Национальное собрание 89 голосами «за» приняло проект конституционных поправок, представленный группой депутатов фракции «Мой шаг». В соответствии с этими изменениями полномочия судей Конституционного суда, которые находились на должности более 12 лет, будут прекращены, и после заполнения вакансий судьи изберут нового председателя суда. Две оппозиционные фракции бойкотировали заседание парламента, поставив под сомнение законность инициированного властями процесса внесения поправок в Конституцию.