Премьер-министр призывает «утроить, учетверить, упятерить» бдительность

«Необходимо утроить, учетверить, упятерить бдительность. Сегодня мы, по крайней мере, достигли точки, когда у нас нет пациентов, ожидающих госпитализации дома. Но возможности для развертывания системы здравоохранения не безграничны», - сегодня, касаясь ситуации с коронавирусом, на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Помните, что 15 из 100 новых инфицированных людей неизбежно будут госпитализированы, 5 из которых неизбежно окажутся в отделении реанимации, двое из которых, к сожалению, умрут, несмотря на все усилия», - подчеркнул он.

«Вы можете остановить развитие этой смертельной статистики, нося маску, соблюдая социальную дистанцию и регулярно дезинфицируя (моя) руки», - добавил Никол Пашинян.