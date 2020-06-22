«Со вчерашнего вечера в Армении уже нет пациентов, ожидающих дома своей очереди на госпитализацию» - глава Минздрава

«Со вчерашнего вечера в Армении уже нет пациентов, ожидающих дома своей очереди на госпитализацию», - сегодня на брифинге после заседания комендатуры заявил министр здравоохранения Арсен Торосян.

«Те граждане, у которых обнаруживается коронавирусная болезнь и которые по состоянию здоровья должны быть госпитализированы, срочно госпитализируются. И в этом смысле можно сказать, что эта проблема решена. Следующей проблемой остается перевод [пациентов с коронавирусом] из некоторых медучреждений в больницы, занимающиеся лечением коронавирусной болезни, это также в ближайшие дни будет решено», - сказал Арсен Торосян.

Торосян также сообщил, что в ближайшие дни еще несколько больниц присоединятся к борьбе с коронавирусом.

«Похоже, с точки зрения абсолютного числа случаев, регистрируемых ежедневно, мы находимся в довольно стабильном положении, то есть, число фиксируемых ежедневно случаев, за исключением вчерашнего дня, когда у нас было сделано примерно вдвое меньше тестов, колеблется в диапазоне от 500 до 600. В этом смысле, думаю, мы можем зафиксировать, что ухудшения ситуации пока не произошло», - отметил министр.

Торосян подчеркнул, что это также является результатом противоэпидемических мер за последнее время, когда граждане стали больше носить маски.

«Мы должны продолжать соблюдать правила, чтобы иметь более низкие цифры. Даже в случае больших здравоохранительных мощностей мы знаем, что какой-то процент инфицированных, к счастью, в Армении этот процент пока мал, один из лучших в мире, к сожалению умирает», - подчеркнул он.

По данным на утро 22 июня число случаев коронавируса в Армении достигло 20 588, скончались 360 человек, выздоровели 9 131 человек, на данный момент от коронавирусной болезни лечатся 10 980 человек.