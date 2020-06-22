Конституционный кризис в Армении может быть разрешен с помощью Венецианской комиссии - генсек СЕ

Мнение Венецианской комиссии, вынесенное 19 июня и опубликованное сегодня, делает возможным решение проблем конституционного кризиса между Национальным собранием и Конституционным судом, сегодня заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич.

По ее мнению, Венецианская комиссия признает правомочие Национального собрания отменить свое же решение об инициировании референдума, более того, как отмечается в сообщении Совета Европы, признает, что цель, состоящая в полной реализации положений Конституции 2015 года относительно формирования Конституционного суда, является легитимной.

С целью согласования этой цели с безопасностью полномочий судей и необходимостью сохранения их независимости Венецианская комиссия предложила, чтобы судьи КС, чей 12-летний срок пребывания на должности еще не истек, продолжали оставаться на ней до истечения этого срока, а те судьи, чей 12-летний срок уже истек, до их замены оставались на должности в течение нового переходного срока, продолжительность которого должны определить армянские власти. Комиссия выражает сожаление в связи с тем, что проект изменений, представленный в Национальном собрании Армении в день утверждения ее мнения, не предусматривает такого переходного срока.

«Я призываю все ветви власти для преодоления конституционного кризиса руководствоваться предложениями Венецианской комиссии, плавно претворяя в жизнь соответствующие положения Конституции 2015 года в соответствии со стандартами Совета Европы», - заявила генсек СЕ.

Напомним, что с целью разрешения кризиса вокруг Конституционного суда власти Армении в прошлом месяце направили вопросы в Венецианскую комиссию. Министерство юстиции сегодня сообщило, что Венецианская комиссия представила положительное заключение по трем правовым вопросам, направленным властями Армении, подчеркнув легитимную цель предлагаемых решений и их соответствие европейским стандартам. «В последний момент мнение Комиссии было дополнено абзацем, в котором Комиссия затронула проект конституционных поправок, распространенный депутатами Национального собрания в тот же день, выразив сожаление по поводу несоответствия предложениям ее заключения, и хотя Комиссия в том же абзаце не пояснила, какому конкретно предложению заключения не соответствует проект, однако ясно, что имеется в виду предложение об установлении нового переходного периода для судей, которые пребывали в должности более 12 лет», - говорится в сообщении Минюста.