COVID-19: За сутки в Армении выявлено 551 новых случая коронавируса, скончались 13 человек, выздоровели 588

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 551, в общем составив 19708.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 20 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 588 и сейчас составляет 8854.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 13 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 332.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 113 пациентов с COVID-19 скончался по другим причинам (трое за последние сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10409, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 93786.