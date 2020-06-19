Тариф на газ для населения останется прежним, но повысится для ряда хозсубъектов

Тариф на газ для населения не повысится, оставшись на уровне 139 драмов за кубометр. Для социально необеспеченных слоев населения тариф на газ также останется прежним - 100 драмов за кубометр. Такое решение сегодня приняла Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении.

Однако для ряда хозяйствующих субъектов газ подорожает в среднем на 4,5%.

КРОУ более двух месяцев рассматривала заявку дочерней компании российской государственной компании «Газпром» - «Газпром Армения», на пересмотр тарифов на газ. Согласно этой заявке, общий тариф на газ должен был быть установлен на уровне 135,9 драма, а льготный тариф для социально необеспеченных слоев населения должен был быть отменен, в результате чего газ для них подорожал бы примерно на 36%. Если бы предложение компании было принято, тариф на голубое топливо в среднем поднялся бы примерно на 11%.

В сегодняшнем заседании также принял участие генеральный директор «Газпром Армения» Грант Тадросян. Он в ходе одного из выступлений выразил позицию компании. Представитель российской компании считает подход КРОУ в вопросе тарифов на газ приемлемым, но недостаточным.

«По нашему мнению, предлагаемый комиссией средний тариф в размере 266,7 долларов США за тысячу кубометров газа недостаточен, он должен был быть установлен на уровне не менее 275 долларов. Напоминаю, действующий тариф – 255 долларов, а в нашей заявке – 283 доллара», - сказал он.

По завершении заседания в беседе с журналистами Тадевосян подчеркнул, что вследствие решения Комиссии по регулированию общественных услуг работы, темпы развития замедлятся, однако он заверил, что безопасность газоснабжения не пострадает.

На вопрос Радио Азатутюн, какие конкретно работы пострадают в результате этого решения, он ответил, что это связано с сокращениями в штате компании, сокращения будут во всех подразделениях.

Отметим, что, согласно решению КРОУ, штат компании «Газпром Армения» будет сокращен примерно на тысячу сотрудников.