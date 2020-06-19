Пашинян: Переговорный процесс - это не концерт по заказу, мир подразумевает готовность к достижению компромисса

Под сопредседательством премьер-министра Арменим Никола Пашиняна и президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна в Ереване проходит совместное заседание Советов безопасности Армении и Карабаха.

«Очевидно, что без полноценного участия властей Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] не может быть существенного прогресса в переговорном процессе, так как для достижения прогресса в любом процессе нужны способности достигать и реализовывать важнейшие договоренности, и именно здесь мандат народа, полученный властями Арцаха, незаменим.

Участие властей Арцаха в содержательных вопросах переговоров является объективной необходимостью, избежание которой еще более затянет и без того затянутый конфликт. Очевидно, что стороны конфликта имеют противоречащие друг другу позиции по ряду ключевых вопросов, и, честно говоря, гораздо проще сказать, по каким вопросам мы не согласны с Азербайджаном, чем по каким вопросам мы можем достичь согласия», - своем выступлении сказал Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что Азербайджан не отказывается от своей максималистской позиции и рассматривает мирный процесс как средство поэтапного выполнения всех своих требований.

«То есть, не как средство достижения компромисса, а как средство постепенного выполнения всех своих требований. Так не бывает и не будет, переговорный процесс - это не концерт по заказу с одним или двумя антрактами, мир подразумевает готовность к достижению компромисса и комплексных решений.

Имея в виду именно эту готовность, я выдвинул формулу, согласно которой любое решение арцахской проблемы должно быть приемлемым для народа Арцаха, для народа Армении и для народа Азербайджана. Эта формула является не чем иным, как предложением признать возможность компромисса. Повторяю: предложением признать возможность компромисса, а не достижения конкретного компромисса, который все еще очень далек от достижения ввиду упомянутых мною причин.

Не принимая мое предложение, президент Азербайджана не признает возможность каких-либо компромиссов. И поэтому очевидно, что с такими подходами мы не можем ожидать реального прогресса в переговорном процессе, особенно когда они сопровождаются угрозами войны или прямыми или косвенными территориальными или историческими требованиями к армянскому народу», - подчеркнул премьер.

В то же время он заявил, что совместная система безопасности Армении и Нагорного Карабаха более чем готова защищать безопасность армянского народа во всех уголках родины.

Лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заметил, что в борьбе с невидимой угрозой коронавируса не следует ослаблять бдительность, особенно в отношении видимой опасности, которая исходит от Азербайджана.

«В течение десятилетий власти Азербайджана представляли угрозу существованию не только Арцаха, но и всего населения Армении. Будучи приверженными исключительно мирному урегулированию азербайджано-карабахского конфликта, мы в то же время вынуждены каждый день быть готовыми к войне», - сказал он.