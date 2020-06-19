COVID-19: За сутки в Армении выявлено 459 новых случая коронавируса, скончались 10 человек, выздоровели 706

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 459, в общем составив 19157.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 19 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 706 и сейчас составляет 8266.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 10 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 319.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 110 пациентов с COVID-19 скончался по другим причинам (девять за последние сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10462, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 91943.