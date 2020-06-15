Врачи из Франции прибыли в Армению и приступили к работе в трех больницах

Вчера в Армению прибыли врачи из Франции, они уже приступили к работе в реанимационных отделениях трех медицинских центров, сообщил министр здравоохранения Арсен Торосян.

«Вчера наши коллеги-медики из Франции уже приступили к работе в отделениях реанимации трех крупных медицинских центров – в МЦ «Сурб Григор Лусаворич», в МЦ «Сурб Аствацамайр» и в Центре травматологии и ортопедии. Я выражаю благодарность всем нашим партнерам за организацию их визита, он действительно будет очень полезен для нас», - написал Торосян на своей странице в Facebook.

В пятницу министр сообщил, что для помощи Армении в борьбе с коронавирусом специальным рейсом из Франции в страну прибудут 10 врачей. Он также сообщил, что, вероятно, на этой неделе в Армению также прибудет группа врачей и экспертов из Литвы. Торосян также сообщил, что около 50 врачей из России также выразили желание приехать и работать в Армении.