Пашинян: 30 лет Армению призывали бороться с коррупцией, а когда эта борьба началась, призывают не оказывать давления на оппозицию

Есть структуры, которые 30 лет призывали Армению бороться с коррупцией, но теперь, когда эта борьба действительно ведется, они призывают не оказывать давления на оппозицию. Такое заявление сегодня на заседании правительства сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Есть структуры, которые уже тридцать лет говорят Армении: боритесь с коррупцией, боритесь с избирательными взятками, боритесь с фальсификациями на выборах, и теперь, когда началась реальная борьба, они говорят: почему вы оказываете давление на оппозицию? Тридцатилетние коррупционеры теперь стали оппозицией… это очень хороший способ: я оппозиция, мне ничего не говорите. И вообще, нужно в этих вопросах определиться. В каком направлении ты идешь, оказывается, что в неверном… такое впечатление, что хотят связать нас по рукам и ногам и сказать: ничего не делайте», - сказал премьер-министр.

На фоне событий вокруг лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагика Царукяна, когда правоохранительные органы обвинили его в раздаче предвыборных взяток, глава крупнейшей фракции в Европейском парламенте - Европейской народной партии (ЕНП), Дональд Туск, который в 2014–2019 годах был председателем Европейского совета, на своей странице в Twitter сделал следующую запись: «ЕНП обеспокоена множеством примеров регресса демократии в Армении. Мы призываем власти Армении воздержаться от давления на оппозицию».

В то же время в другой записи в Twitter Туск отметил: «ЕНП будет поддерживать отношения Евросоюз-Армения в рамках CEPA [Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве], проявив политическую волю в вопросе полной ратификации и реализации соглашения».

Согласно официальному сайту Европейской народной партии, две политические партии из Армении являются членами ЕНП, обе с 2012 года. Это партия «Наследие» и Республиканская партия Армении (РПА), последняя была у власти в Арменией около 20 лет и потеряла власть в результате бархатной революции 2018 года. Политические оппоненты обвиняют ее в фальсификации многих выборов и в том, что она руководила криминально-олигархической системой в стране.

Третий президент Армении, многолетний лидер РПА Серж Саргсян, который после потери власти продолжает занимать пост лидера РПА, в ноябре прошлого года в Загребе принял участие в съезде ЕНП, на котором, кстати, Дональд Туск был избран председателем ЕНП. На этом съезде Серж Саргсян подверг критике власти Армении, заявив, что в стране происходят опасные, угрожающие демократии процессы.

А вчера Серж Саргсян принял участие в видеоконференции Восточного партнерства ЕНП из Брюсселя под председательством Туска, в ходе которой лидер РПА вновь подверг критике власти Армении, говоря «о внутриполитической ситуации, сложившейся в стране вследствие бездарного управления властей Армении, зараженных политическим вирусом популизма».

Кстати, заместитель председателя РПА Армен Ашотян, который опубликовал на своей странице в Facebook твиты Туска, на вопрос одного из пользователей, можно ли заключить, что в основе заявлений лежат обсуждения с Сержем Саргсяном и выраженное им беспокойство, ответил утвердительно.

По словам вице-спикера НС, депутата правящей фракции «Мой шаг» Алена Симоняна, Туск просто пытается поддержать представителя партии, являющейся членом ЕНП, в данном случае Сержа Саргсяна. «Господин Туск должен быть более сдержанным и не вмешиваться в дела народа Республики Армения. Для того, чтобы заниматься защитой Сержа Саргсяна, думаю, есть более подходящие и специализированные лица. Я считаю, что г-н Туск видит Армению глазами Сержа Саргсяна, глазами, оторванными от реальности, ожидающими правосудия, которые уже очень давно, еще до революции, не имеют и не могут иметь ничего общего с гражданами Республики Армения и реальностью в Армении», - заявил Симонян.