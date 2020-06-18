Пашинян сообщил о 665 новых случаях коронавируса

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил на своей странице в Facebook, что граждане Армении продолжают массово нарушать масочный режим.

«У нас 665 новых случаев коронавируса. Мы продолжаем массово не носить маски. Что мы делаем не так, что наши дорогие соотечественники относятся с таким презрением к собственному здоровью и к здоровью своего окружения? Должно ли наше правительство, сформированное путем диалога с Гражданином, говорить с Гражданином на языке принуждения, чтобы увеличить его же готовность сохранить собственное драгоценное здоровье?» - сегодня утром написал Пашинян.