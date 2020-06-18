Сколько бы Турция ни пыталась подавить правду, она проложит свой путь – МИД Армении

Сколько бы турецкие власти ни пытались подавить правду, в любом случае, правда проложит себе путь. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, комментируя обсуждение вопроса Геноцида армян на президентском уровне в Турции.

«Заявления президента Турции, оправдывающие Геноцид армян и оскорбляющие его жертвы, не новы и представляют собой ненавистнические высказывания, которые способствуют поддержанию и укреплению атмосферы ксенофобии в отношении армян в этой стране», - заявила Анна Нагдалян.

Пресс-секретарь МИД отметила, что вопрос признания и осуждения Геноцида армян – это не армяно-турецкий вопрос, это вопрос Турции и международного сообщества. По ее словам, об этом свидетельствуют многочисленные заявления и действия Турции в отношении признания Геноцида армян той или иной страной.

Анна Нагдалян добавила, что для Армении и международного сообщества Геноцид армян является реальностью, которая послужила основой для разработки Конвенции об осуждении и предотвращении геноцидов 1948 года и внедрения механизмов для предотвращения геноцидов и преступлений против человечности.

«У отрицания нет будущего, независимо от того, кто или как его упакует. Сколько бы турецкие власти ни пытались подавить правду, в любом случае, правда проложит свой путь», - заявила Нагдалян.

После обсуждения в Турции глава управления по связям с общественностью президентской администрации Фахреттин Алтун выступил с письменным заявлением, отметив, что по убеждению президента Турции Реджепа Эрдогана, «семена вражды сеются на исторические события, но они не прорастут на земле справедливости».