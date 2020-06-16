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Армения

С 17 июня в Армении граждане должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Начиная с 17 июня, граждане Армении обязаны при себе иметь документ, удостоверяющий личность. Об этом сегодня в ходе брифинга по коронавирусу сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Глава правительства объяснил, что при применении административного штрафа за нарушение масочного режима у граждан зачастую при себе не оказывается паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, что приводит к проблемам.

«В случае отсутствия документа, подтверждающего личность, гражданин будет оштрафован на 10 тыс. драмов (около 20 долларов)», - сообщил Никол Пашинян.

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