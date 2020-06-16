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Политика

Депутаты дали согласие на уголовное преследование Царукяна

Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян (архив)

Сегодня тайным голосованием депутаты парламента Армении дали согласие на уголовное преследование руководителя оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.

В голосовании, в котором не участвовали представители фракции «Процветающая Армения» и другой оппозиционной фракции, «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения»), приняли участие 87 депутатов. Все они проголосовали в пользу лишения Царукяна депутатской неприкосновенности.

Из членов провластной фракции «Мой шаг» в голосовании не участвовали Сасун Микаелян и недавно ставшая матерью Тагуи Товмасян. В голосовании также принял участие независимый депутат Арман Бабаджанян.

В настоящее время депутаты рассматривают вопрос о согласии на арест Царукяна. Этот вопрос также будет поставлен на тайное голосование.

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