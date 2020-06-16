Депутаты дали согласие на уголовное преследование Царукяна

Сегодня тайным голосованием депутаты парламента Армении дали согласие на уголовное преследование руководителя оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.

В голосовании, в котором не участвовали представители фракции «Процветающая Армения» и другой оппозиционной фракции, «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения»), приняли участие 87 депутатов. Все они проголосовали в пользу лишения Царукяна депутатской неприкосновенности.

Из членов провластной фракции «Мой шаг» в голосовании не участвовали Сасун Микаелян и недавно ставшая матерью Тагуи Товмасян. В голосовании также принял участие независимый депутат Арман Бабаджанян.

В настоящее время депутаты рассматривают вопрос о согласии на арест Царукяна. Этот вопрос также будет поставлен на тайное голосование.