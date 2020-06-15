Неношение масок является причиной номер один распространения коронавируса в Армении - премьер

Неношение масок является причиной номер один распространения коронавируса в Армении, после заседания комендатуры заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, добавив, что ношение маски считается самым эффективным способом профилактики распространения коронавируса, и сославшись при этом на статью об исследованиях в Forbes.

«Думаю, пришло время признать, что мы не смогли до сих пор убедить или заставить наших соотечественников использовать самое примитивное и эффективное противоэпидемическое средство. Речь идет о ношении маски. По сути, мы должны констатировать, что в Армении, несмотря на принятые комендатурой решения, административные производства, широкомасштабную пропаганду и прозрачность деятельности правительства, люди массово не носят масок. Это причина номер один для распространения эпидемии коронавируса в Армении», - сказал премьер.

Пашинян подчеркнул, что будут увеличены методы и масштабы административного воздействия.

«Вновь требую, призываю носить маску везде и снимать ее только во время еды, при этом соблюдая социальную дистанцию», - сказал глава правительства.

А министр здравоохранения Арсен Торосян отметил, что анализ последних дней показывает, что случаи заражения в основном происходят в близлежащих зданиях, в одних и тех же кварталах.

«Есть хорошая новость: цены на маски стремительно падают, и наши импортеры считают, что в ближайший месяц они почти сравняются с докризисными ценами», - сказал министр.