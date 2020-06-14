Глава Минздрава будет регулярно публиковать информацию о местах, где есть распространение коронавируса

В своем посте на Facebook министр здравоохранения Армении Арсен Торосян написал:
«Сетевое распространение вируса (а сейчас мы находимся на этой стадии эпидемии) подразумевает сетевую борьбу.
Отныне я буду несколько раз в день публиковать информацию об адресах инфицированных граждан с точностью до улицы или квартала, чтобы наши граждане еще раз подумали, стоит ли без маски общаться с соседями или спускаться во двор без какой-либо жизненной необходимости».
Первым местом, о котором упомянул министр, стал квартал Исаакян ереванской общины Аван. В последующих постах он также указал на ряд конкретных улиц в конкретных районах городов и поселков Армении.
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