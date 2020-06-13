Основным источником коронавирусной инфекции сегодня являются дворы – премьер

Анализ показывает, что дворы сегодня являются основным источником распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на сегодняшнем брифинге по коронавирусу.

«Я думаю, что мы должны не только решить проблему эпидемии с помощью дисциплины, но и решить следующую проблему: государственный порядок и дисциплина, которые в настоящее время устанавливаются в Армении, в том числе усилиями многих граждан, должны быть выражением нашей свободной воли», - заявил премьер-министр.

Никол Пашинян отметил, что параллельно с этим будут также использоваться определенные административные меры. «Как показывает опыт, многие граждане, к сожалению, не соблюдают противоэпидемические правила, и ходят слухи, что примененные к настоящему времени административные штрафы будут отменены. Я хочу сказать, уважаемые соотечественники, такие надежды тщетны», - заявил премьер-министр.

Пашинян добавил, что сотрудники полиции в штатском будут также вовлечены в соблюдение противоэпидемических правил, отметив при этом, что они не будут действовать лично, но будут оповещать ближайших сотрудников полиции с целью привлечения нарушителей масочного режима к административной ответственности.