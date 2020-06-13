723 новых случая: дела с коронавирусом у нас обстоят нехорошо – премьер

Вчера было подтверждено 723 новых случая коронавируса. Об этом сегодня заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, говоря в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Он отметил, что «дела с коронавирусом у нас обстоят нехорошо».

Премьер-министр Армении сообщил, что за сутки еще 6 человек умерли от COVID-19, выздоровело 442 граждан.

«Я огорчен. Люди продолжают не соблюдать противоэпидемические правила. Наиболее очевидным из этого является ситуация с ношением масок. Я начинаю думать, что проблема уже вышла за пределы коронавируса, и здесь мы должны попытаться понять нашу проблему, наше публичное поведение – либо преобладающее, либо заметное публичное поведение, с другой точки зрения и с другой логикой. Я сегодня видел гуляющих на улице людей, и поскольку в предыдущие дни я побывал в Норкской инфекционной больнице и в медицинском центре «Сурб Григор Лусаворич», и в обоих местах был в отделениях реанимации, сегодня когда я видел людей на улице, у меня было такое чувство, что эти люди идут в отделение реанимации», - сказал премьер.

Пашинян заявил: «Так мы идем в очень, очень плохое место».

«Это поворотный момент для нашего государства, мы должны по нашей воле навести порядок, что будет означать, что мы сотрем из нашего сознания последнюю информацию или всю информацию об отсутствии государственности. Впервые в нашей истории у нас есть возможность навести порядок по нашей воле, по воле гражданина, а не насилием», - сказал Никол Пашинян.