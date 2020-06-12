Азербайджанец сдался властям Армении - глава села Арегуни

26-летний Эльшан Расул оглы Алиев сегодня утром пересек армяно-азербайджанскую границу и сдался армянским властям. Об этом в беседе с Радио Азатутюн сообщил глава администрации села Арегуни общины Гегамасар Гегаркуникской области Сос Ованнисян.

Село расположено на восточном берегу озера Севан, на полпути между населенными пунктами Шоржа и Варденис, примерно в 4-5 километрах от границы с Азербайджаном.

«Я утром сидел в своем кабинете, мне привели и представили. Айказ, ночной сторож в нашем лагере, первым увидел его, обыскал, убедился, что у того нет оружия, и сопроводил его ко мне. Это было примерно в 10:40-10:45 утра. Я поговорил с ним, он представился как Эльшан Расул оглы Алиев, 1994 года рождения, он пересек армяно-азербайджанскую границу у Новосаратовки Гетабекского района, он там жил, был пастухом, овец привели на летние пастбища, это возле нашего Севанского перевала. Он говорит, что перешел и пришел сюда. Я говорю: а если бы вдруг ваши ребята или наши ребята заметили тебя и выстрелили, убили бы. Он говорит: значит, такой была бы моя судьба, значит, такая моя судьба, что я живой пришел сюда и хочу перейти в третью страну, если меня здесь обеспечите работой, я с большим удовольствием останусь с вами, с армянами», - рассказал Сос Ованнисян.

На замечание о том, что из их села Нерсик Петросян также участвовал в беседе, Ованнисян ответил: «Нерсика Петросяна я позвал, он был в качестве переводчика, он лучше меня владеет азербайджанским, через него мы побеседовали, и я сразу же поставил в известность Службу национальной безопасности, люди пришли, допросили его и увезли с собой».

Вечером сообщение распространила Служба национальной безопасности. «Сегодня в районе 10:00 26-летний азербайджанец был задержан по подозрению в незаконном пересечении государственной границы Республики Армения на северо-восточном направлении линии соприкосновения вооруженных сил Армении и Азербайджана. У задержанного с собой была сумка с личными вещами. В настоящее время выясняются все обстоятельства незаконного пересечения границы», - говорится в сообщении.

На вопрос Радио Азатутюн, не спросил ли он у азербайджанца, почему тот решил прийти в Армению, глава села сказал: «По его словам, изучив карту, он увидел, что Армения ближе всего и удобнее, решил, что через Армению перейдет в третью страну. По его словам, он родился в российской республике Калмыкия, его мать – украинка, отец – азербайджанец, родители развелись, и мать оставила его и брата на попечение отца, а отец был вынужден сдать его в детский дом в Гяндже. До 16 лет он оставался в детдоме. Он говорит, что часто убегал из детдома, а полицейские ловили и снова возвращали его, когда ему исполнилось 16 лет, он окончательно сбежал, работал то там, то здесь, за подневную плату, так он наконец добрался до села Новосаратовка Гетабекского района, на ферме дяди держал овец, ему не платили, бытовые условия были такими ужасными, что он сбежал, чтобы спасти свою жизнь. Так он рассказал. По виду не скажешь, что он азербайджанец, светловолосый, невысокий, худой - хороший парень, в поношенной одежде, ботинках, с рюкзаком, сшитым из маленьких мешков от муки, с его старой одеждой».

Три месяца назад еще один азербайджанец перешел границу - глава села

Кстати, по словам Ованнисяна, примерно три месяца назад «еще один азербайджанец перешел границу и сдался властям Армении». Эту информацию Радио Азатутюн пока официально не подтвердили.

«Несколько месяцев назад, около трех месяцев назад, в соседнее село пришел один человек, его поймали, и об этом не было никакой информации, так я ничего и не узнал, кажется, это было в селе Памбак или Цапатах. Он был азербайджанцем», - сказал Ованнисян.

В армянском представительстве Международного комитета Красного Креста (МККК) Радио Азатутюн сообщили, что находятся в контакте с властями в связи с этим случаем.