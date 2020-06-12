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Карабах

СНБ: У пересекшего границу Армении азербайджанца была с собой сумка с личными вещами

Сегодня в районе 10:00 26-летний азербайджанец был задержан по подозрению в незаконном пересечении государственной границы Республики Армения на северо-восточном направлении линии соприкосновения вооруженных сил Армении и Азербайджана. Об этом сообщает Служба национальной безопасности (СНБ) Армении.

По данным СНБ, у задержанного с собой была сумка с личными вещами. В настоящее время выясняются все обстоятельства незаконного пересечения границы, говорится в сообщении.

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