СНБ: У пересекшего границу Армении азербайджанца была с собой сумка с личными вещами

Сегодня в районе 10:00 26-летний азербайджанец был задержан по подозрению в незаконном пересечении государственной границы Республики Армения на северо-восточном направлении линии соприкосновения вооруженных сил Армении и Азербайджана. Об этом сообщает Служба национальной безопасности (СНБ) Армении.

По данным СНБ, у задержанного с собой была сумка с личными вещами. В настоящее время выясняются все обстоятельства незаконного пересечения границы, говорится в сообщении.