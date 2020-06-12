COVID-19: За сутки в Армении выявлено 612 новых случаев коронавируса, скончались 13 человек, выздоровели 173

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 612, в общем составив 15281.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 12 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 173 и сейчас составляет 5639.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 13 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 258.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 82 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 9298, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 77686.