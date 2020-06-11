Сложилось неправильное впечатление о том, что «Газпром» наживается на армянских потребителях - посол РФ

«По крайней мере, на данный момент цена на газ для населения не повысится», - сегодня на брифинге в парламенте заверил вице-премьер Мгер Григорян, подчеркнув, что для этого есть достаточно ресурсов.

Напомним, что 1 апреля стало известно, что компания «Газпром Армения», являющаяся 100-процентной дочкой российского монополиста «Газпром», обратилась в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) с заявкой о повышении с 1 июля тарифов на газ для потребителей в среднем на 11%.

КРОУ уже изучила заявку и представила свои предложения. В частности, комиссия предлагает вместо 11% повысить цену на 4,5%, при этом, согласно предложению комиссии, цена на газ для населения не должна повыситься.

Отметим, что «Газпром Армения», предложила установить одинаковый тариф для всех потребителей, отменив льготы для социально необеспеченных слоев населения, в результате чего для них цена на газ с 1 июля должна была резко повыситься – примерно на 36%. Между тем, Комиссия по регулированию общественных услуг предлагает оставить льготы для социально уязвимых слоев населения неизменными.

«Газ для частных потребителей не подорожает, по крайней мере, на данный момент, в этом смысле, думаю, есть достаточно ресурсов и инструментов для того, чтобы добиться этого. Те расчеты и публикации, которые я видел и слышал от Комиссии по регулированию общественных услуг, свидетельствуют о том, что по части физических лиц, частных потребителей изменения цены не будет. Что касается ситуации в целом, то я думаю, что если изменений цены на газ на границе не будет, то есть вероятность незначительного повышения цены для армянских потребителей», - сказал Мгер Григорян.

Вопрос повышения цены на голубое топливо сегодня на пресс-конференции затронул и посол России в Армении Сергей Копыркин.

«Если у кого-то есть впечатление, что «Газпром» или «Газпром-Армения» наживаются на армянских потребителях, то это совершенно неправильное впечатление», - сказал посол Копыркин, отвечая на вопрос о том, почему для Армении, являющейся стратегическим партнером России, тариф на газ не снижается.

Посол отметил, что у «Газпром» и «Газпром Армения» есть серьезные экономические проблемы, и по этой причине обсуждается вопрос тарифов.

Копыркин добавил, что некоторые силы пытаются политизировать этот вопрос и преподнести его в антироссийском ключе, но это не имеет никакого отношения к реальности.