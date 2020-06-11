Прилагаются все усилия для скорейшего строительства третьей дороги Армения-Карабах - секретарь Совбеза

После недавнего визита министра территориального управления и инфраструктур Армении Сурена Папикяна в Нагорный Карабах и его встречи с главой Карабаха Араиком Арутюняном пресс-служба последнего распространила сообщение, согласно которому в этом году начнется строительство третьей соединяющей Карабах с Арменией автомагистрали, проходящей через южные населенные пункты.

Около года назад, в июле 2019 года, в беседе с Радио Азатутюн секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что в 2020 году планируется построить примерно 150-километровую автомагистраль, соединяющую Капан с Гадрутом.

Вчера в беседе с Радио Азатутюн Григорян представил новые подробности.

«В Арцахе [Нагорный Карабах – ред.] обсуждения по этой части проходили в течение последнего года, обсуждалось, какой вариант может быть более эффективным, поскольку это имеет большое значение, и при принятии этого решения следует учитывать и другие обстоятельства, - сказал секретарь Совбеза, продолжив: - Также произошли некоторые задержки в связи с коронавирусом, и в ходе всесторонних обсуждений этот вариант также был принят во внимание. Придут к окончательному решению и поймут, какой вариант является самым оптимальным, потому что учитывается множество факторов, начиная от безопасности и заканчивая экономическими факторами, и, проанализировав все это, поймут, каков наилучший вариант, чтобы выполнить эту работу».

На вопрос, начнется ли строительство дороги в этом году, Григорян ответил: «Поскольку коронавирус внес значительные изменения в нашу жизнь, трудно иметь долгосрочные планы, но в Арцахе прилагаются все усилия, чтобы это произошло как можно скорее».