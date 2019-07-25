Политический обозреватель придает важность строительству новой дороги из Капана в Гадрут «с точки зрения связи с Ираном»

Политический обозреватель Акоп Бадалян высоко оценивает решение о строительстве третьей дороги, которая будет идти в южном направлении и свяжет Армению с Нагорным Карабахом.

Как сообщил вчера в интервью Радио Азатутюн секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, правительство планирует в 2020 году построить дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией, протяженность которой составит до 150 км, она протянется от Капана до Гадрута.

«Наличие третьей дороги я считаю важным с нескольких точек зрения. Во-первых, в качестве инфраструктуры, которая, как я отметил, никогда не будет лишней с точки зрения связи Армения-Арцах. Кроме того, в чисто географическом смысле, конечно, это очень важно, потому что речь идет также об увеличении возможностей коммуникации через Сюник, и здесь, конечно, в режиме реальной политики, в неформальном плане я также придаю важность этому обстоятельству в плане связи с Ираном, потому что, в конечном счете, этот южный регион, а также освобожденные территории Арцахаи также и для Ирана представляют большой интерес», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Бадалян.

«И в этом смысле я считаю очень важным то заявление, которое сделал директор СНБ как офицер безопасности, отметив, что у нас нет намерения сдавать какие-либо территории, мы должны думать о заселении этих территорий. И это заявление прозвучало в те дни, когда Никол Пашинян совершал официальный визит в Иран», - добавил политический обозреватель.

Хотя секретарь Совета безопасности сообщил, что соответствующее решение уже принято и финансовые средства также имеются, в Министерстве территориального развития и инфраструктур сообщили, что проект пока находится на стадии идеи и они не могут сообщить каких-либо деталей.