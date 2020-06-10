Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Фото

Пандемия коронавируса: первый квартал

Три месяца назад, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые определила расширявшуюся в мире эпидемию нового коронавируса как “пандемию”. На тот момент было подтверждено в целом 118 тысяч случаев инфицирования в 114 странах.

Сегодня, три месяца спустя, только суточный прирост может достигать 130-135 тысяч, а общее с начала эпидемии количество случаев инфицирования коронавирусом во всем мире превысило 7 миллионов. Из них примерно 52% - всего в пяти странах: США, Бразилии, России, Великобритании и Индии.
Еще в середине февраля 99% всех в мире новых случаев инфицирования регистрировалось в Китае. Спустя месяц, когда ВОЗ впервые объявила о &ldquo;пандемии&rdquo;, 70% всех новых инфицированных, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), приходилось уже на страны Европы. Теперь, к концу первого квартала пандемии, их доля не превышает 13-14%, тогда как около 55% всех новых случаев инфицирования в мире приходится на страны Северной и Южной Америки и более 25% - на страны Азии. &nbsp;
1 Еще в середине февраля 99% всех в мире новых случаев инфицирования регистрировалось в Китае. Спустя месяц, когда ВОЗ впервые объявила о “пандемии”, 70% всех новых инфицированных, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), приходилось уже на страны Европы.
Теперь, к концу первого квартала пандемии, их доля не превышает 13-14%, тогда как около 55% всех новых случаев инфицирования в мире приходится на страны Северной и Южной Америки и более 25% - на страны Азии.  
В России средний суточный прирост случаев инфицирования стал особенно ускоряться во второй декаде апреля, когда, для сравнения, в большинстве стран &ldquo;большой семерки&rdquo; (G7) были уже пройдены пики этого прироста, а сами его уровни значительно снизились. В России же их снижение оказывается в целом гораздо продолжительнее.
2 В России средний суточный прирост случаев инфицирования стал особенно ускоряться во второй декаде апреля, когда, для сравнения, в большинстве стран “большой семерки” (G7) были уже пройдены пики этого прироста, а сами его уровни значительно снизились. В России же их снижение оказывается в целом гораздо продолжительнее.
Страны БРИКС. К концу первого квартала мировой пандемии коронавируса лишь в Китае и затем в России были пройдены пики суточного прироста количества инфицированных. Тогда как в Бразилии, Индии и Южной Африке, где эпидемия началась позже, он пока продолжает прибывать. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
3 Страны БРИКС. К концу первого квартала мировой пандемии коронавируса лишь в Китае и затем в России были пройдены пики суточного прироста количества инфицированных. Тогда как в Бразилии, Индии и Южной Африке, где эпидемия началась позже, он пока продолжает прибывать.      
Ровно месяц назад, 10 мая, в России был зафиксирован максимальный на сегодня суточный прирост случаев инфицирования. С тех пор он снизился (средний за каждые три дня) примерно на 26%. Для сравнения, это наименьшее сокращение (среднего суточного прироста случаев инфицирования в течение первого месяца после прохождения пика) среди тех 12 стран &ldquo;большой двадцатки&rdquo; (G20), в которых этот пик уже пройден. Соответственно, и общие темпы распространения эпидемии (&ldquo;период удвоения&rdquo; - за сколько дней общее количество инфицированных в стране увеличивается в 2 раза &ndash; чем меньше дней, тем выше темпы) снижаются в России медленнее, чем в этих странах G20. Кстати, по этому же показателю Россию пока опережают и 9 из 14 остальных стран бывшего СССР. &nbsp;&nbsp;
4 Ровно месяц назад, 10 мая, в России был зафиксирован максимальный на сегодня суточный прирост случаев инфицирования. С тех пор он снизился (средний за каждые три дня) примерно на 26%. Для сравнения, это наименьшее сокращение (среднего суточного прироста случаев инфицирования в течение первого месяца после прохождения пика) среди тех 12 стран “большой двадцатки” (G20), в которых этот пик уже пройден.
Соответственно, и общие темпы распространения эпидемии (“период удвоения” - за сколько дней общее количество инфицированных в стране увеличивается в 2 раза – чем меньше дней, тем выше темпы) снижаются в России медленнее, чем в этих странах G20. Кстати, по этому же показателю Россию пока опережают и 9 из 14 остальных стран бывшего СССР.   
Back to top
XS
SM
MD
LG