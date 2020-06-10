Пандемия коронавируса: первый квартал

Три месяца назад, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые определила расширявшуюся в мире эпидемию нового коронавируса как “пандемию”. На тот момент было подтверждено в целом 118 тысяч случаев инфицирования в 114 странах.
Сегодня, три месяца спустя, только суточный прирост может достигать 130-135 тысяч, а общее с начала эпидемии количество случаев инфицирования коронавирусом во всем мире превысило 7 миллионов. Из них примерно 52% - всего в пяти странах: США, Бразилии, России, Великобритании и Индии.
Сегодня, три месяца спустя, только суточный прирост может достигать 130-135 тысяч, а общее с начала эпидемии количество случаев инфицирования коронавирусом во всем мире превысило 7 миллионов. Из них примерно 52% - всего в пяти странах: США, Бразилии, России, Великобритании и Индии.