Премьер отметил признаки «начальной стабилизации» в случаях коронавируса в Армении

«Случаи коронавируса в Армении вновь демонстрируют признаки слабой начальной стабилизации», - заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе брифинга после сегодняшнего заседания комендатуры чрезвычайного положения.

«Конечно, мы не можем окончательно утверждать, что ситуация в нашей стране стабилизировалась, но есть такие первые признаки. Конечно, стабилизация происходит на очень высокой планке», - отметил Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что благодаря усилиям правительства «стабилизация на такой высокой планке становится выносимой для нашей системы здравоохранения».

«Мы, по сути, видим, что с каждым днем вопрос граждан, нуждающихся в госпитализации, становится менее актуальным», - сказал Никол Пашинян.

Глава правительства отметил, что инструментом для преодоления эпидемии коронавируса остается соблюдение противоэпидемических правил. «Сейчас очевидно, что большинство граждан Республики Армения носят маски и соблюдают противоэпидемические правила, но у нас все еще нет желаемого результата. Сегодня только в первой половине дня сотрудники полиции Армении оштрафовали 1800 граждан за несоблюдение правил ношения масок», - добавил Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что на сегодняшний день основной проблемой по-прежнему остается организация похорон без учета требований комендатуры, а также «подпольные свадьбы».

«Я также хотел бы призвать органы местного самоуправления проводить разъяснительную работу в своих общинах перед панихидами и похоронами», - отметил Никол Пашинян.

Напомним, что за последние сутки в Армении было подтверждено 428 новых случаев коронавируса, 775 человек выздоровели, 10 пациентов умерли от COVID-19. С 1 марта в Армении выявлено 14 тыс. 103 случая коронавируса, от COVID-19 умерло 227 человек, выздоровело 5226 человек.