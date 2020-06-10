По мнению депутата, Микаэл Минасян должен быть возвращен в Армению, так как «это общественное требование»

Шурин премьер-министра Никола Пашиняна, депутат правящей фракции «Мой шаг» Грачья Акопян не поясняет, откуда у него сведения о том, что следствию удалось восстановить информацию огромного объема, состоящую из тысяч страниц, со старого компьютера бывшего посла Армении в Ватикане, зятя третьего президента Армении Сержа Саргсяна, Микаэла Минасяна.

«Как мне стало известно, позвольте не говорить», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Акопян.

По словам Акопяна, в этой информации указано, «кому и сколько денег дал Минасян, от кого и сколько денег получил, у кого, что и как отнял, как сфальсифицировал результаты выборов, через кого и с какими ухищрениями, кого и как подкупил».

«Важно, что там есть полный список собственности, оффшорных счетов и компаний», - написал в Facebook Грачья Акопян.

На вопрос Радио Азатутюн, удивило ли его то, что было обнаружено, депутат ответил: «Не могу сообщить, что было обнаружено, но то, что удивило, это однозначно».

В ответ на вопрос, о каких цифрах приблизительно идет речь, Акопян сказал: «Позвольте мне не говорить об этом сейчас».

И все же на своей странице в Facebook депутат от правящего блока привел один пример, отметив, что отель «Дабл Три Хилтон» принадлежит Микаэлу Минасяну.

«Ну да, я отметил это, не исключено, что я укажу и другие конкретные случаи, но на данный момент удовлетворитесь этим», - сказал Грачья Акопян.

«Благодаря профессиональным айтишникам удалось восстановить удаленные документы, вот и все», - сказал шурин премьер-министра.

А на вопрос, что это даст уголовному делу, будут ли эти документы иметь доказательное значение, он ответил: «Что дадут эти документы, это уже определят правоохранительные органы».

Грачья Акопян затруднился сказать что-либо о предпринятых шагах по поиску зятя экс-президента. «Не знаю. У меня есть свои сведения о том, где он находится, в Сочи, по моим данным, да, не исключаю, что правоохранительным органам это также известно. Но в связи с остальными действиями лично я ничего не могу сказать», - отметил депутат.

По мнению депутата, Минасян должен быть возвращен в Армению, «потому что это, так сказать, общественное требование».

Следственное управление Комитета госдоходов (КГД) ранее распространило заявление о том, что обвинение Микаэлу Минасяну было дополнено несколькими новыми эпизодами. В рамках уголовного дела выяснилось, что Минасян в 2012-2018 гг., использовав большие финансовые средства, полученные из сомнительных источников, скрытым способом, через оффшорные компании и через приближенное лицо, Розу Степанян, стал фактическим акционером 49% акций ООО «Спайка», данные о чем не включил в свою декларацию должностного лица.

Адвокат Минасяна Амрам Макинян, в свою очередь, сделал запись о том, что о действиях следственного управления КГД в очередной раз узнает исключительно из репортажей Общественного телевидения или выступлений премьер-министра. Он отметил, что после отмены решения об аресте Минасяна они предвидели, что ему будет предъявлено новое обвинение.