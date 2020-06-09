Премьер-министр: Думаю, что чрезвычайное положение будет продлено

Ситуация с коронавирусом в Армении остается напряженной, но появляются слабые надежды на некоторую стабилизацию ситуации, заявил премьер-министр Никол Пашинян на брифинге после заседания комендатуры. По его словам, это не означает, что бдительность должна быть ослаблена.

«В последнее время у нас часто бывают случаи, когда происходят вспышки во время похорон. Мы считаем очень важным проведение церемоний похорон и панихид в соответствии с правилами, установленными комендатурой», - сказал он, добавив, что свадебные церемонии также не должны проводиться с нарушениями.

Что касается возможности продления чрезвычайного положения, то премьер-министр сказал: «Довольно высока вероятность, думаю, что чрезвычайное положение будет продлено».

А министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян, в свою очередь, призвал выполнять указания комендатуры. По словам министра, в МЧС также есть инфицированные, они заразились от членов своих семей, их всего 35, 20 из них выздоровели и вернулись к работе. По его словам, инфицированные сотрудники были сразу изолированы, что позволило им избежать вспышек.