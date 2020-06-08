«В соблюдении противоэпидемических мер наблюдается определенная положительная динамика» - премьер-министр

В последние дни в соблюдении противоэпидемических мер наблюдается определенная положительная динамика, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что важно не только формальное соблюдение правил, но и правильное их соблюдение, в частности, маски следует носить в течение определенного периода времени.

«Наша задача состоит не только в победе над этой эпидемической ситуацией, но и в том, чтобы в момент победы видеть социально-экономические и иные показатели Армении в наилучшем виде. Хочу подчеркнуть, что в этом процессе, помимо текущих социально-экономических проблем, мы ставим также цивилизационные задачи, которые в результате преодоления этой эпидемической ситуации мы надеемся решить, начиная от внедрения культуры соблюдения очередей до соблюдения порядка, законов, правил общежития и изменения отношения к правам других», - сказал премьер.

Министр здравоохранения Арсен Торосян сообщил, что на данный момент в стране 403 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, 94 - в крайне тяжелом.

Касаясь статистики коронавируса в стране, Арсен Торосян сказал, что выявленные в Армении за последние сутки 195 новых случаев обусловлены тем, что самая большая лаборатория в стране не работала из-за профилактических дезинфекционных работ.

«Я говорю это для того, чтобы мы не руководствовались цифрами за день или даже за несколько дней и не теряли бдительности в такой важной ситуации, которая, естественно, продлится долго», - сказал министр.