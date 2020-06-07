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Армения

В Армении среди инфицированных коронавирусом женщин больше, чем мужчин, но от COVID-19 мужчин умирает больше

Коронавирусный больной в одном из медцентров Еревана (архив)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook представил некоторую демографическую статистику по инфицированию коронавирусом и смертям от вызванной вирусом респираторной болезни COVID-19.

Так, согласно премьеру, статистика показывает, что женщин, инфицированных коронавирусом (среди подтвержденных случаев), на 34% больше, чем мужчин.

«Но 58 процентов тех, кто скончался от коронавируса, составляют мужчины, а 42 процента - женщины», - отметил Пашинян.

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