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Армения

Премьер: Анализ данных показывает, что в Армении сейчас более 100 тыс. инфицированных коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян разместил на своей странице фотографию, на которой показаны цифры подтвержденных случаев коронавируса в недельном разрезе. Пашинян написал, что это анализ данных.

Анализ озаглавлен «Общие случаи Covid-19и прогнозы в Армении».

Armenia-Cases of Civid-19 and projections, photo was posted by PM Nikol Pashinian,7June,2020
Armenia-Cases of Civid-19 and projections, photo was posted by PM Nikol Pashinian,7June,2020

«Этот анализ данных показывает, что в настоящее время в Армении более 100 тысяч инфицированных», - прокомментировал Пашинян.

Согласно последним данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении выявлено более 13 тыс. случаев, от COVID-19 скончались 200 человек.

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