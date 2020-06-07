Премьер: Анализ данных показывает, что в Армении сейчас более 100 тыс. инфицированных коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян разместил на своей странице фотографию, на которой показаны цифры подтвержденных случаев коронавируса в недельном разрезе. Пашинян написал, что это анализ данных.

Анализ озаглавлен «Общие случаи Covid-19и прогнозы в Армении».

«Этот анализ данных показывает, что в настоящее время в Армении более 100 тысяч инфицированных», - прокомментировал Пашинян.

Согласно последним данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении выявлено более 13 тыс. случаев, от COVID-19 скончались 200 человек.